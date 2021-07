Palermo, verso il ritiro: “reduci” dalla Serie D, resistono in dieci

Quanti i 'reduci' dalla rinascita in Serie D? Ecco lo 'zoccolo duro' a disposizione del tecnico Giacomo Filippi in vista della prossima stagione

⚽️

"Un’altra estate sta per cominciare e i volti della «rinascita», nel Palermo, diminuiscono".

Esordisce così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che analizza al microscopio l'attuale organico rosanero, mettendo sotto la luce dei riflettori i profili rimasti in rosa dal momento della rinascita del club in Serie D. Sulle ceneri dell'ormai estinta Us Città di Palermo, il patron Dario Mirri ha costruito da zero uno zoccolo duro che - dopo aver dominato nel campionato dilettantistico - è quasi del tutto rimasto intatto anche a tre anni di distanza.

Dieci in tutto sono infatti i calciatori rimasti con la maglia rosanero dall'annata della 'rinascita', anche se questo è un numero realisticamente destinato a diminuire. Molti dei 'reduci' si trovano nell'attuale pacchetto arretrato di Giacomo Filippi. Da Pelagotti, Lancini e Marong passando per Accardi e Peretti, oltre poi Doda e Crivello. Quest'ultimo, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2024, sembra essere già stato tagliato fuori dai progetti futuri del club di Viale del Fante, non rientrando in toto nei piani tecnici di mister Filippi.

Tralasciando il reparto difensivo, anche in avanti qualcuno - per il momento - è rimasto a Palermo: Floriano, Silipo e Lucca sono subentrati in corsa all'organico dell'allora tecnico Pergolizzi, firmando con i rosanero nel mese di gennaio 2020. Tra questi l'unico davvero destinato a lasciare la Sicilia sembra, ovviamente, il bomber scuola Torino, che vanta diverse offerte in Serie A - specialmente da Sassuolo e Genoa - e non solo. Uno zoccolo duro che, dunque, potrebbe ulteriormente ridurre i suoi componenti, ma che strutturerà ancora per diverso tempo la rosa delle scelte di Giacomo Filippi, in attesa che il calciomercato dia al Palermo ulteriori delucidazioni in vista della prossima stagione.