Palermo, verso il Pisa: giovedì mister Eugenio Corini in conferenza stampa

Pisa-Palermo è in programma sabato 2 marzo alle ore 14:00 all' "Arena Garibaldi"

In vista della sfida in programma sabato 4 marzo alle ore 14:00 all'"Arena Garibaldi", il tecnico rosanero Eugenio Corini, giovedì 2 marzo alle ore 16.00 allo stadio "Renzo Barbera", presenterà in sede di conferenza stampa la gara contro la formazione toscana, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B.