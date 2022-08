Palermo, verso il Perugia: possibile quota 20.000 al Barbera per la prima di B

Il Palermo conta sulla spinta del pubblico del "Renzo Barbera" per la prima di B

Mediagol ⚽️

Niente sold out al "Renzo Barbera" per la prima di campionato di Serie BKT 2022-2023 del Palermo FC di Eugenio Corini contro il Perugia guidato da Fabrizio Castori. Nel match in programma questa sera alle 20.45 non si registreranno gli oltre 35.000 spettatoti presenti durante le gare dei playoff promozione di Serie C, ma si potrà comunque contare su oltre 18.000 spettatori tra gli spalti dell'impianto di viale del Fante.

Oltre ai 10.256 abbonati che hanno sottoscritto la tessera stagionale per assistere alle gare interne della formazione guidata da Eugenio Corini, ad oggi sono circa 7.700 i tagliandi venduti per la gara casalinga contro il Perugia. Risposta più che positiva da parte dei tifosi rosanero, che considerando anche il fine settimana di ferragosto, daranno una più che soddisfacente risposta numerica in termini di presenze.

Quota 20.000 spettatori è ad un passo e potrebbe anche essere superata, considerando che la vendita dei biglietti proseguirà fino alle 20.40 di oggi, termine ultimo per poter acquistare i tagliandi per la sfida tra Palermo e Perugia (LEGGI QUI PER LE INFO SUI BIGLIETTI).