Palermo-Perugia, aperta la vendita dei biglietti per la prima di B: info e prezzi

Il Palermo FC si prepara all'esordio in campionato contro il Perugia di Castori, in programma sabato 13 agosto allo stadio "Renzo Barbera" alle 20.45, match valido per la Serie BKT 2022-2023. Il club di viale del Fante targato City Football Group, dopo aver raggiunto e superato quota 10.000 abbonamenti per la stagione calcistica alle porte, nella giornata di ieri, ha oggi annunciato l'avvio della vendita dei tagliandi per assistere alla sfida contro i grifoni. Di seguito il comunicato del club rosanero.