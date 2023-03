Palermo, verso il Parma: Corini alla vigilia della sfida del “Tardini” senza Verre

Seduta mattutina per il Palermo agli ordini di Eugenio Corini, in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Parma in programma al "Tardini". Saranno diciannove i calciatori della prima squadra convocati per la sfida in Emilia, con l'aggiunta dell'attaccante della Primavera Lo Coco. Questa la nota del club rosanero sul report dell'allenamento mattutino alla vigilia del match: