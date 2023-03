Parma-Palermo, i convocati di Corini: out Verre, Di Mariano e Nedelcearu, c’è Brunori

I convocati del tecnico rosanero, Eugenio Corini, per la sfida Parma-Palermo

Ancora poche ore e sarà Parma-Palermo, sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. Sono 20 i convocati dal tecnico Eugenio Corini per il match che andrà in scena sabato pomeriggio allo stadio "Tardini". Assenti Verre, Nedelcearu e Di Mariano. Torna tra i convocati il bomber Matteo Brunori. Nell'elenco anche l'attaccante della formazione Primavera, classe 2004, Samuele Lo Coco.