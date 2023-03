Palermo, verso il Parma: Brunori tornerà a disposizione, diffida Saric e Orihuela…

Matteo Brunori sarà a disposizione per il match tra Parma e Palermo

⚽️

"Palermo – Brunori sarà pronto per Parma". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul prossimo match che vedrà impegnati i ragazzi di Eugenio Corini in quel dell'Ennio Tardini, nel quale bomber Matteo Brunori tornerà a disposizione.

Palermo, il report del primo giorno del ritiro a Girona. Riatletizzazione per Brunori — La compagine rosanero, attualmente si trova in ritiro a Girona e si sta focalizzando su un lavoro dal punto di vista atletico, richiamando la preparazione estiva. Primo allenamento in cui sono mancati Bettella, Marconi, Sala e Stulac, chiamati a svolgere la fisioterapia oltre che il lavoro a parte. Per Brunori e Orihuela il percorso di riatletizzazione è già avviato, con in vista il match di Parma, obiettivo di entrambi i calciatori quello di rendersi disponibili nello scontro playoff che varrà una buona fetta di stagione. Saric nel confronto del Tardini sarà diffidato, questa la comunicazione del giudice sportivo. D'altro canto, nella formazione di Fabio Pecchia, non ci sarà Circati, squalificato dopo l’espulsione subita contro il Como.

Palermo, operazione playoff: i rosanero a Girona per preparare la volata finale — Attacco del mister di Bagnolo Mella che dunque ritroverà il suo miglior terminale offensivo dell'ultimo biennio, che tra Lega Pro e Serie B, con la maglia rosanero ha già centrato ben 46 volte la via della rete ed effettuato 8 assist. Nel big match playoff, il suo probabile ritorno a disposizione rappresenta motivo di moderata ma giusta felicità. Il Palermo e Brunori torneranno a giocare insieme, e si auspica già dal 1' nel rettangolo verde dell'Ennio Tardini, nel quale Marconi e compagni si giocano nel concreto una parte di questo intenso finale di stagione. I rosa dopo Parma, in fila affronteranno: (Cosenza, Venzia, Benevento, Como, Spal, Cagliari e Brescia). Partita con la formazione di Claudio Ranieri, altro e unico big match restante in seno al calendario della formazione siciliana.