Palermo, operazione playoff: i rosanero a Girona per preparare la volata finale

"Il Palermo, che oggi volerà in Catalogna dalla società consorella per il terzo mini- ritiro della stagione, avrà 5 giorni di pausa del campionato per recuperare alcuni giocatori infortunati, Brunori su tutti, e prepararsi per il rush finale con un calendario sulla carta più agevole di altre dirette concorrenti", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo".