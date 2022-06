Palermo, verso il Padova: la squadra di Baldini incontra i tifosi al Renzo Barbera

Tempo di vigilia in casa rosanero. Il Palermo di Silvio Baldini affronterà il Padova di Massimo Oddo nel ritorno della finale dei playoff di Serie C . La gara è in programma domenica sera alle ore 21.15 in un Renzo Barbera che sarà completamente gremito in ogni ordine di posto.

La squadra che al termine dei due incontri avrà ottenuto il miglior punteggio otterrà la promozione in Serie B. In caso di parità di punteggio, avrà la meglio la compagine che avrà conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità, saranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ed eventualmente i calci di rigore. Pertanto, i rosanero si presenteranno al decisivo match di ritorno con due risultati su tre a favore. Il Palermo, infatti, sarà promosso in B sia in caso di vittoria, sia in caso di pareggio.