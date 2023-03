Palermo, verso il Modena: out Marconi e Bettella, Graves dal 1′ al “Barbera”

Palermo è emergenza in difesa. Out Marconi, cercasi nuovo leader. Chance per Graves

Poco più di ventiquattro ore ed il Palermo scenderà in campo contro il Modena. Venerdì 17 marzo, allo Stadio "Renzo Barbera" andrà in scena l'anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie B. Crocevia importante per la squadra guidata da Eugenio Corini, che contro i canarini di Attilio Tesser non siederà in panchina per via della squalifica di due giornate rimediata nella sfida esterna contro il Cittadella. I rosanero sfideranno una diretta concorrente per la lotta ad un posto verso i playoff promozione.

Emergenza formazione per Eugenio Corini, che dovrà fare a meno con certezza di bomber Matteo Brunori in attacco, dopo 78 gare consecutive da titolare. Il centravanti rosanero, con ogni probabilità sarà sostituito dal primo minuto da Gennaro Tutitno, che dovrebbe affiancare Edoardo Soleri, quest'ultimo in ascesa nelle gerarchie dello scacchiere tattico del tecnico di Bagnolo Mella nel corso delle ultime settimane. L'attaccante ex Parma, è a caccia del suo primo gol stagionale con la maglia del Palermo e vorrà certamente dare dimostrazione di cifra tecnica e levatura di spessore contro il Modena, per dimenticare anche il rigore sbagliato quasi allo scadere della sfida interna contro la Reggina, poi vinta dai rosanero per 2-1.

Ma i problemi di formazione non riguardano soltanto il comparto offensivo. A centrocampo la situazione è regolare con Gomes e Damiani a contendersi una maglia da titolare per guidare la linea mediana rosanero (l'ex Manchester City in vantaggio sul centrocampista ex Empoli), le mezzali dovrebbero essere Verre e Saric, entrambi in vantaggio su Segre e Broh. Come riporta l'edizione odierna della "La Gazzetta dello Sport", la linea difensiva è il reparto più falcidiato dagli infortuni. Tra i centrali che compongono la batteria di difensori centrali, out Marconi, Bettella e Orihuela, Praticamente certa dovrebbe essere la presenza dal primo minuto di Simon Graves Jensen al fianco di Nedelcearu, con Mateju che andrà a completare il terzetto arretrato, davanti la porta difesa da Pigliacelli.

L'assenza di Ivan Marconi nel pacchetto arretrato non è una bella notizia per il Palermo, che perde un leader difensivo e non solo, che insieme a Nedelcearu e Mateju era riuscito a trovare la quadra in difesa con meccanismi rodati e ben oleati. A Cittadella Si sono riviste defaillances vecchie di un girone, svarioni di reparto ed anche dei singoli che adesso il Palermo non può più permettersi di reiterare nel corso delle ultime 9 gare che restano alla conclusione del campionato di Serie B per continuare la corsa e salire almeno sull'ultimo vagone per un piazzamento in zona playoff.