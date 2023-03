Palermo, verso il Modena: giovedì mister Corini in conferenza stampa

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Modena, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie B. Dopo il pareggio dello scorso weekend contro il Cittadella al “Tombolato”, la compagine rosanero di Eugenio Corini si appresta ad affrontare la compagine allenata da mister Tesser. Il match è in programma venerdì sera, alle ore 20:30, fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”.

Come di consueto, alla vigilia, il tecnico di Bagnolo Mella interverrà in conferenza stampa. “Giovedì 16 marzo alle ore 11.00 allo stadio "Renzo Barbera" l'allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. L'accesso all'impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell'inizio, esclusivamente agli Operatori dell'Informazione in possesso di accredito stagionale 2022-2023 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C”, il comunicato del club di viale del Fante.