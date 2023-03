Palermo, verso il Modena: dopo Brunori, rischia di fermarsi anche Di Mariano

Dopo l'infortunio di Matteo Brunori, a rischio stop anche Francesco Di Mariano

⚽️

"Palermo - un guaio dietro l’altro. Scatta l’allarme per Di Mariano". Questo è il titolo in apertura del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Modena in programma venerdì 17 marzo allo stadio "Renzo Barbera" e valida per il trentesimo turno di Serie B.

Sembra non smettere di piovere sulle disponibilità in casa rosanero. Dopo l'infortunio dello stacanovista Matteo Brunori, rischia andare ai box anche Francesco Di Mariano. Uno stop che arriva sul più bello per l'esterno siciliano, reduce da tre gol nelle ultime due partite. Gol decisivo contro il Pisa e doppietta altrettanto pesante al Tombolato contro il Cittadella. L'ex attaccante di Lecce e Venezia tra le altre, già da lunedì lavora a parte per un fastidio a un ginocchio che lo tormenta e non poco. Per il classe 1996 sarà decisiva la rifinitura di domani, nella quale saranno stabilite le reali possibilità di scendere in campo, e con la sosta alle porte l'idea conservativa pare l'opzione più plausibile.

Corini, comunque non dovrebbe avere problemi nel sostituire eventualmente Di Mariano. Nicola Valente sulla corsia di destra ha dimostrato di saper mettere in campo caparbietà, spirito di sacrificio e la qualità di cui si necessità. Di conseguenza, in caso di conferma del solito 3-5-2 elastico, l'ex Carrarese dovrebbe occupare quella posizione che l'ha visto protagonista in ben nove apparizioni stagionali. Firmando anche un gol e due assist nella pirotecnica trasferta di Perugia. D'altro canto, perdere una propria pedina nel suo migliore momento rischia comunque di essere un problema, in una gara che vale tantissimo per la stagione del Palermo. Soprattutto il match contro il Modena fungerà da spartiacque per i rosanero, senza dimenticare il seguente, in programma l'uno aprile al Tardini di Parma. Match nei quali, con ogni probabilità verranno più o meno comprese le possibilità in ottica playoff del club targato City Football Group.