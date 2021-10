Palermo, verso il match contro il Foggia: Accardi e Silipo da valutare, le ultime

Il Palermo tornerà ad allenarsi nella giornata di oggi in vista della sfida contro il Foggia di mister Zeman

Inizierà oggi la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Foggia , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". I rosanero, infatti, sono tornati in città nella giornata di ieri, dopo aver svolto una seduta di allenamento martedì in Campania. Giacomo Filippi , dunque, ha concesso un giorno libero alla squadra, a tre giorni dalla partita valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C .

Restano da valutare le condizioni di Andrea Accardi, alle prese prima con un problema al polpaccio e adesso con un'infiammazione al tendine d'Achille. Ma non solo; "Verrà monitorato anche Silipo, reduce da una botta al piede nella sfida del 'Menti' e sostituito nel finale di gara per questo motivo", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Dopo aver scontato un turno di squalifica, tornerà a disposizione del tecnico Moses Odjer. Non lascerà il capoluogo siciliano Doda, che oggi si allenerà con il resto del gruppo. Il ct Bushi non ha convocato il terzino albanese per gli impegni di qualificazione agli Europei Under 21 contro Andorra e Slovenia.