Palermo, verso il match contro il Bari: seduta mattutina a Boccadifalco. Il report

Questa mattina a Boccadifalco il Palermo è tornato in campo per iniziare la preparazione in vista della gara contro il Bari, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri a Perugia hanno disputato più di quarantacinque minuti di gioco, informa il club di viale del Fante sul proprio sito di riferimento. Il resto del gruppo, invece, ha svolto un'attivazione tecnica, esercitazioni tattiche su situazioni offensive ed una partita a tema.