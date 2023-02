Palermo, verso il Genoa: seduta pomeridiana per i rosa di Corini. Il report

Il Palermo FC guidato da Eugenio Corini prosegue la marcia di avvicinamento al match contro il Genoa dell'ex rosanero Alberto Gilardino, in programma venerdì 10 febbraio allo Stadio "Marassi" alle ore 20:30. In vista della sfida contro il "Grifone", anticipo valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2022-2023, capitan Brunori e compagni hanno proseguito nel pomeriggio il lavoro di preparazione.