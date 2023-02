Palermo, verso il Genoa: Bettella e Vido ai box, Corini ritrova Gomes. Masciangelo…

Il Palermo corre forte e non ha nessuna voglia di fermarsi. Il calendario di Serie B non concede tregua e sottopone i rosa a sollecitazioni non indifferenti. Dopo il successo brillante contro la Reggina di Inzaghi, infatti, la squadra di Corini aprirà il ventiquattresimo turno del torneo cadetto sfidando il Genoa di Gilardino a Marassi in quello che sarò un match d'alta quota in relazione all'attuale classifica. Palermo che viaggia spedito in corsia di sorpasso e occupa infatti la sesta posizione in graduatoria, dopo nove risultati utili consecutivi e tre vittorie di fila, Genoa che è caduto a Parma dopo sette gare senza sconfitte ma resta saldamente secondo alle spalle della capolista Frosinone. Rosanero tornati subito al lavoro per preparare una sfida suggestiva ed affascinante, che potrebbe davvero cambiare definitivamente le prospettive della stagione di Brunori e compagni. Corini dovrebbe potersi avvalere della disponibilità di Claudio Gomes, con il centrocampista scuola citizens che è in procinto di entrare a a far parte della lista dei calciatori convocati per a trasferta in Liguria. Idem il nuovo acquisto Masciangelo, a lavoro per ritrovare la migliore condizione atletica ed entrare a pieno titolo nei meccanismi tattici della formazione di Corini. Chi si è disimpegnato da titolare in quei ruoli, ovvero Damiani e Sala, ha fin qui ampiamente mantenuto ottimi standard di rendimento, a conferma dell'alta competitività in seno ad una rosa ulteriormente potenziata e rifinita dal calciomercato invernale. Bettella e Vido restano ai box, il centrale ex Monza sta ancora smaltendo il problema muscolare che lo ha tenuto out contro il Bari, solo palestra e terapie per l'attaccante di proprietà dell'Atalanta. Seduta di lavoro differenziata per la squadra nella giornata di ieri: chi è sceso in campo per oltre un tempo contro la Reggina ha svolto un defaticante tra piscina e terapia, corsa e partitella sul manto erboso del Tenente Onorato di Boccadifalco per la parte restante del gruppo.