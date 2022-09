Palermo, verso il Frosinone: tre gli assenti allo “Stirpe”. Broh e Devetak…

"Si avvicina il rientro in gruppo di Broh e Devetak , che per il momento intensificano il lavoro di riatletizzazione e continuano a lavorare a parte, così come Accardi", apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", in vista di Frosinone - Palermo , match della 6ª giornata del campionato di Serie B , in programma sabato 17 settembre alle 14:00 allo stadio "Benito Stirpe".

Il tecnico rosanero Eugenio Corini con ogni probabilità dovrà ancora rinunciare ai tre assenti per la trasferta di sabato pomeriggio a Frosinone, ma per i primi due ormai è solo questione di tempo e di prudenza. L’intenzione è quella di non forzare i tempi di recupero, sfruttando la settimana di pausa che attende la compagine rosanero e tutta la Serie B - scrive il noto quotidiano. Con l' inserimento a pieno regime di Gomes, Broh può proseguire il lavoro di recupero con calma. Sulla fascia sinistra, invece, con Mateju e Sala il Palermo è già abbastanza coperto, a prescindere dall’utilizzo o meno di Crivello (convocato col Genoa, ma di fatto fuori dal progetto tecnico) e dalla possibilità di trovare Devetak per la prima volta tra gli arruolabili. Da qualche settimana è clinicamente guarito e adesso ha praticamente completato il percorso di riatletizzazione, che dovrebbe portarlo a breve al reintegro nel gruppo di lavoro, con un rientro in pianta stabile atteso per dopo la sosta - chiosa il GdS.