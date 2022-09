Palermo, verso il Frosinone: quasi 300 biglietti venduti, mini esodo allo “Stirpe”

I tifosi rosanero, forse più di ogni altra trasferta possibile nella stagione in corso, voglio supportare ed incitare la compagine rosanero guidata da Eugenio Corini, lontano dalle mura amiche del "Renzo Barbera". Per la gara di sabato pomeriggio sono già circa 244 i tagliandi venduti per il settore ospiti dell'impianto di Frosinone, che può contenere al suo interno un migliaio di sostenitori ospiti. I quasi 300 biglietti venduti per lo spicchio di curva destinato ai tifosi rosanero, a quattro giorni dalla sfida contro i ciociari, lascia presagire un buon seguito di sostenitori per la formazione di bomber Brunori e compagni. La gara, ritenuta ad alto rischio dall'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, per la rivalità tra le tifoserie, apre le porte ai sostenitori rosanero non residenti in Sicilia, anche per gli altri settori dello "Stirpe", con già qualche tagliando staccato per la tribuna a favore dei tifosi palermitani. Si prevede con ogni probabilità una corposa presenza di palermitani in terra ciociara, per assistere ad una sfida dal sapore particolare. Quella di Sabato sarà infatti la prima volta che Palermo e Frosinone si rincontrano dopo la discussa ed antisportiva finale di ritorno dei playoff di Serie B del 2018, amara per i colori rosanero.