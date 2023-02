Palermo, verso il Frosinone: out Mateju e Segre, Corini pensa alle soluzioni

Come riporta l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il tecnico Eugenio Corini dovrà fronteggiare alle assenze forzate di Ales Mateju e Jacopo Segre, entrambi squalificati dal giudice sportivo, in seguito al quinto cartellino giallo ricevuto nel match esterno contro il Genoa. Simon Gaves Jensen sembra essere l'indiziato numero uno per sostituire il Nazionale della Republica Ceca nel reparto difensivo. Per il danese sarebbe la seconda chance dopo il brillante esordio in rosanero, nel successo interno contro la Reggina.

A centrocampo, per fronteggiare all'assenza di Jacopo Segre, possibile il ritorno dal primo minuto di Jeremie Broh, che consentirebbe alla linea mediana di guadagnare in termini di dinamismo e forza fisica per schermare le avanzate dei ciociari. Ma in zona nevralgica le opzioni non mancano. Candidato ad una maglia da titolare anche Valerio Verre che potrebbe partite dal primo minuto per la seconda volta consecutiva dopo la gara contro il Genoa. Secondo la rosea, in avanti possibilità dal primo minuto anche per Gennaro Tutino che potrebbe rilevare Nicola Valente e spostare sulla corsia esterna di destra Francesco Di Mariano.