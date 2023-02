Palermo, verso il Frosinone: lavoro tattico per la squadra di Corini. Brunori…

Prosegue la marcia di avvicinamento alla super sfida Palermo-Frosinone, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023, in programma sabato 18 febbraio allo Stadio "Renzo Barbera" alle ore 14:00. La compagine di Eugenio Corini è chiamata a risollevarsi dopo il ko del "Ferraris" contro il Genoa di Alberto Gilardino, che ha arrestato la scia di nove risultati utili consecutivi della formazione siciliana.

Contro il Frosinone capitan Brunori e compagni troveranno dalla loro parte la forza del "dodicesimo uomo" con il "Barbera" che si avvia a far registrare grandi numeri di presenze sugli spalti. Ad oggi saranno infatti oltre 23.000 gli spettatori che assisteranno alla gara a fronte degli oltre 9.126 tagliandi staccati ad oggi per la sfida contro i ciociari.

La squadra di Corini intanto prosegue la preparazione in vista della gara contro la formazione allenata da Fabio grosso. Nel pomeriggio di oggi i rosanero hanno svolto una seduta tattica presso il campo "Tenente Onorato" di Boccadifalco. Agli ordini del tecnico di Bagnolo Mella, la compagine rosanero ha svolto un lavoro di esercitazione e sviluppi tattici in chiave offensiva con e palle inattive a favore. Rientrato in gruppo Matteo Brunori, che nella giornata di ieri ha abbandonato in maniera programmata la sessione pomeridiana di preparazione.