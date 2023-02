Palermo, verso il Frosinone: attesa per la sfida con i ciociari. I dubbi di Corini…

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla grande attesa per il big match in programma sabato al Renzo Barbera tra Palermo e Frosinone. Trepidazione ed entusiasmo tra la tifoseria nel capoluogo siciliano, sentimenti per nulla scalfiti dalla sconfitta patita dagli uomini di Corini a Marassi contro il Genoa di Gilardino. Stop giunto dopo una parabola ascendente in termini di identità, coesione, gioco e risultati, caratterizzata da nove risultati utili consecutivi e ben diciannove punti conquistati. Sequenza virtuosa che ha proiettato il Palermo in zona playoff, con la squadra rosanero che ha legittimato la sua scalata con una prestazione solida, coraggiosa e di livello anche al Ferraris al cospetto di un avversario quotato e di alto lignaggio per la categoria. Oltre seimilacinquecento i tagliandi già venduti per il match contro la capolista del torneo cadetto, Barbera che si prevede ancora una volta gremito dopo l'ottima cornice di pubblico già fatta registrare nell'ultimo vittorioso impegno interno contro la Reggina. Strascichi figli della controversa doppi afinale palyoff del 2018 hanno alimentato la rivalità tra le due tifoserie negli ultimi anni, ma è principalmente la voglia di dimensionare le proprie ambizioni contro la formazione in testa al campionato lo stimolo maggiore per Brunori e compagni. Battere l'ennesima big al Barbera costituirebbe una straordinaria infusione di autostima e rilancerebbe in modo veemente le chances playoff del Palermo FC. Corini dovrà fare i conti in sede di undici iniziale con le squalifiche di Segre e Mateju. A centrocampo non mancano di certo le alternative al tecnico per ovviare all'assenza dell'ex Torino: il reparto è folto di soluzioni variegate e di qualità, specie con l'avvenuto rientro di Claudio Gomes già protagonista nel secondo tempo contro il Genoa. Dubbio in difesa per completare il terzetto al fianco di Nedelcearu e Marconi: ballottaggio tra Graves ed Orihuela per una maglia, con il danese favorito. Più defilata l'ipotesi Buttaro, con il classe 2002 che deve ancora ritrovare condizione atletica e ritmo partita dopo la lunga assenza per infortunio.