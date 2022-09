Palermo, verso il Frosinone: allarme Valente, rischia il forfait. Le ultime

Le ultime in vista della sfida Frosinone-Palermo, in programma sabato pomeriggio

Mediagol ⚽️

"Squadra che vince, non si cambia". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida Frosinone-Palermo, in programma sabato pomeriggio alle ore 14:00 allo Stadio "Benito Stirpe". E sulle possibili scelte di Eugenio Corini, "in apprensione per una delle alternative di primo piano", si legge.

Si tratta di Nicola Valente, che ieri ha lasciato anzitempo la seduta di allenamento. "Noie muscolari per l'esterno, le cui condizioni verranno rivalutate in giornata prima di capire se potrà essere o meno nel gruppo che partirà alla volta di Frosinone". Lì, dove il Palermo dovrebbe presentarsi con lo stesso undici sceso in campo in occasione del match contro il Genoa.

In difesa, dunque, Corini sembra intenzionato a schierare ancora una volta Marconi, in pole su Bettella, dopo l'ottima prova offerta lo scorso weekend. "La prova di Marconi è stata impeccabile e il lavoro svolto in settimana non fa altro che confermare le buone impressioni date in campo Corini è pronto a dargli ancora fiducia, anche per dare a Bettella tutto il tempo necessario per entrare in condizione", scrive il noto quotidiano.