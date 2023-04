Palermo, verso il Cosenza: segnali incoraggianti per Graves, out Di Mariano

Prosegue la marcia d'avvicinamento del Palermo di Eugenio Corini al prossimo appuntamento di campionato in cui i rosanero affronteranno il Cosenza di Viali . Il match - valido per la trentaduesima giornata di Serie B - è in programma lunedì alle ore 20.30 allo stadio Renzo Barbera.

L'organico a disposizione di Corini è stato falcidiato da numerosi infortuni e il tecnico di Bagnolo Mella sta cercando di capire su chi potrà contare per la prossima delicata sfida di campionato. In particolare, l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" punta i riflettori su Graves che "anche ieri ha svolto un lavoro differenziato (...) Il centrale danese sta dando segnali incoraggianti e l’idea che vada verso il recupero per la gara con il Cosenza di lunedì è molto concreta", si legge. Più complicato il rientro di Di Mariano che si è allenato a parte con Broh, a causa rispettivamente di un’infiammazione al ginocchio e di un problema alla caviglia. I prossimi giorni saranno importanti per capire che evoluzione potrà avere l'ex calciatore del Sudtirol.