Palermo, verso il Cosenza: Corini preoccupato per infortuni Di Mariano e Graves

"C’è pessimismo su Di Mariano e Graves: i due dovranno svolgere esami per chiarire l’entità dei rispettivi guai fisici", apre così il noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i fari sulle condizioni dell'attaccante palermitano e del difensore danese. Quest'ultimo è uscito anzitempo in occasione del match contro il Parma a causa di un problema all'adduttore. "Cambio Graves-Lancini? Graves ha avvertito un affaticamento, gli abbiamo fatto iniziare il secondo tempo ma sapevamo che non aveva molti minuti nelle gambe", si è così espresso Corini nell'immediato post-partita di Parma-Palermo. Situazione, dunque, in evoluzione con gli esami strumentali che chiariranno i tempi di recupero.