Palermo, verso il Como: stop Saric, differenziato per Stulac. Aurelio…

Il Palermo di Eugenio Corini riprende la propria marcia d'avvicinamento al prossimo impegno di campionato in cui sarà ospite del Como di Longo. Ecco il report della seduta odierna d'allenamento

Il Palermo di Eugenio Corini vede nel mirino il prossimo impegno in Serie B contro il Como di Longo. Brunori e compagni hanno svolto una sessione di allenamento pomeridiana sul manto erboso del Renzo Barbera in vista della delicata trasferta valida per la trentacinquesima giornata di campionato.