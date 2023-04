Palermo, verso il Como: rosanero già in campo, seduta mattutina al “Barbera”

Archiviato il pareggio ottenuto contro il Benevento di Andrea Agostinelli, questa mattina il Palermo di Eugenio Corini è tornato già in campo per una seduta d'allenamento. Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di quarantacinque minuti di gioco. Il resto del gruppo, invece, ha svolto al "Renzo Barbera" un'attivazione e circuit training in palestra ed una partita a tema.