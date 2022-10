Palermo, verso il Cittadella: stop improvviso per Elia, Sala ancora ai box

Le ultime in casa Palermo in vista del Cittadella

" Corini studia il Cittadella e fa lavorare i suoi attaccanti sui tiri in porta, ma la seduta di ieri si è conclusa con l'uscita dal campo anzitempo di Elia ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul Palermo in vista del prossimo impegno di campionato.

Nulla di preoccupante per l'autore della doppietta contro il Pisa che ha accusato un affaticamento muscolare sul finale della sessione di allenamento. Le condizioni dell'ex Benevento verranno rivalutate nel corso della giornata odierna per verificare la sua eventuale disponibilità per la partita contro il Cittadella. Elia è stato provato da Corini in un attacco inedito con Roberto Floriano e Luca Vido. "Carte mischiate, come di consueto, anche perché il tecnico ha voluto mettere alla prova il 4-3-3, schierando dall'altro lato un 4-2-3-1 che ricalca il modulo dei prossimi avversari", si legge sul Gds.