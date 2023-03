Palermo, verso il Cittadella: stop precauzionale per Broh, differenziato per Marconi

A tre giorni dalla sfida contro il Cittadella il Palermo di Eugenio Corini lavora alacremente per farsi trovare pronto all'ostico impegno di campionato. I rosanero torneranno in campo dopo il pareggio ottenuto contro il Pisa nella scorsa giornata di campionato. Quest'oggi la squadra di Corini ha svolto un lavoro di matrice tattica cercando di consolidare le palle inattive a proprio favore. Stop precauzionale per Broh, differenziato programmato per Marconi. Ecco, di seguito, il report diramato dal club di viale del Fante.