Palermo, verso il Cittadella: il report sulle condizioni di Elia. Doda e Peretti…

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo di Eugenio Corini verso la sfida contro il Cittadella di Gorini, in programma domenica 23 ottobre alle 16.15 allo stadio "Renzo Barbera". La compagine rosanero. Questo pomeriggio presso il campo di allenamento del "Tenente Onorato" di Boccadifalco, Salvatore Elia ha svolto una prima parte della seduta insieme al resto della squadra, effettuando una esercitazione tattica, ed ha poi proseguito con un lavoro differenziato programmato in vista del match valido per la decima giornata del campionato di Serie B. Nel corso della seduta tattica Massimiliano Dodaha terminato in anticipo l'allenamento in seguito ad un trauma contusivo all'avambraccio destro. Ha lavorato regolarmente in gruppo, invece, Manuel Peretti.