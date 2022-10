Palermo, verso il Cittadella: il report clinico sulle condizioni di Elia e Peretti

Report clinico per l'esterno offensivo Salvatore Elia ed il difensore Manuel Peretti

Continua la marcia di avvicinamento del Palermo di Eugenio Corini verso la sfida contro il Cittadella di Gorini, in programma domenica 23 ottobre alle 16.15 allo stadio "Renzo Barbera". La compagine rosanero, nella giornata di ieri, martedì 18 ottobre, ha ripreso la preparazione in vista del match valido per la decima giornata del campionato di Serie B.