Palermo, verso il Cittadella: doppia seduta per i rosa di Corini. Marconi…

Il Palermo FC guidato da Eugeni Corini ha proseguito quest'oggi la preparazione, in vista della prossima gara contro il Cittadella , in programma sabato 11 marzo allo Stadio "Tombolato" alle ore 14:00. Verso la sfida contro la formazione veneta, Brunori e compagni hanno svolto una doppia seduta d'allenamento.

In mattinata la squadra rosanero ha lavorato in palestra, svolgendo attività di attivazione e un circuit training, mentre nel pomeriggio lavoro in campo, con attivazione e cambi di direzione, un gioco di posizione, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Prosegue il lavoro differenziato per il centrale di difesa, Ivan Marconi, che dopo l'esito negativo degli esami strumentali svolti ieri, ha proseguito quest'oggi con un programma personalizzato per recuperare dall'infortunio, che lo ha visto abbandonare anzitempo il campo contro il Pisa, nell'ultima gara del torneo cadetto.