Palermo, verso il Cittadella: Corini studia l’11 anti granata, ok Broh e Di Mariano

Palermo, Corini studia in vista del Cittadella. Broh e Di Mariano in gruppo

Mediagol ⚽️

Il Palermo di Eugenio Corini torna al lavoro per preparare la sfida contro il Cittadella, valida per il decimo turno del campionati di Serie B 2022-2023. In vista della sfida in programma al "Renzo Barbera" domenica 23 ottobre alle 16:15, il tecnico di Bagnolo Mella ritrova Jeremie Broh e Francesco Di Mariano. I due rosanero, usciti anzitempo dal terreno di gioco nella gara interna contro il Pisa, tornano dunque a disposizione di Corini.

I veneti si presenteranno al "Barbera" senza Branca, squalificato per quattro turni e multato dopo l’espulsione rimediata nello scorso weekend. Nelle fila del Palermo, invece, scatta la diffida per Marconi, giunto alla quarta ammonizione (consecutiva, per giunta) e dunque a rischio squalifica. Unico assente Marco Sala, che salterà anche la trasferta di Modena dell'undicesimo turno di campionato e solo dopo il rientro dall’Emilia le sue condizioni verranno valutate per capire se potrà scendere in campo col Parma, il 5 novembre. Le condizioni di Broh erano quelle che più destavano preoccupazioni al fischio finale della sfida col Pisa.

Il centrocampista tornato titolare dopo oltre un mese di assenza, è uscito dal campo dolorante, ma fortunatamente ha solo preso una botta. Come Di Mariano, colpito duro a più riprese nel corso del match, ma senza conseguenze. Verso la sfida di domenica, dunque, Corini può contare sin da subito su entrambi, oltre che sullo stesso gruppo che ha lavorato in campo la scorsa settimana. Ampia possibilità di scelta, pur partendo di base dal consueto 4-3-3, con Gomes che scalpita per una riconferma nell’undici titolare. Nella zona nevralgica del campo, Stulac e Saric potrebbe insidiare Broh, mentre in difesa resta vivo il ballottaggio tra Marconi e Bettella.