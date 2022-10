Palermo, verso il Cittadella: ballottaggio Bettella-Marconi, rebus a centrocampo

Dubbi e certezze di Eugenio Corini, in vista del match contro il Cittadella

Prosegue la marcia di avvicinamento a Palermo-Cittadella, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Gara importantissima per la compagine rosanero, che vuole risalire la china a partire dalla sfida in programma domenica allo stadio "Renzo Barbera" alle ore 16:15. "Nel corso della seduta tattica svolta venerdì pomeriggio sul campo del "Tenente Onorato" di Boccadifalco, il tecnico Eugenio Corini ha torchiato la difesa, al momento sul banco degli imputati, con sei gol incassati nelle ultime due uscite stagionali" - apre così l’edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Il "Genio" è sceso in campo in prima persona, a smistare palloni e mettendo alla prova una retroguardia che al momento non ha garantito la solidità sperata in fase di pre-campionato e che negli ultimi sette turni di campionato ha incassato una media di due gol a partita. Buttaro e Mateju sulle fasce non vedono al momento alternative alle loro spalle, Sala ha solo intensificato la riatletizzazione. L'esterno basso mancino sarà rivalutato a partire dalla prossima settimana per capire se potrà tornare disponibile già per il match interno contro il Parma - scrive il noto quotidiano. Al centro della difesa, è vivo il ballottaggio per una maglia da titolare tra Marconi e Bettella, con il primo che al momento sembrerebbe favorito per un posto al fianco di Nedelcearu. Nel corso della seduta tattica di venerdì Corini ha dato uguale spazio sia alla coppia Nedelcearu-Marconi, sia a quella composta dal rumeno e Bettella, lasciando aperto il dubbio su chi completerà il reparto arretrato nel match col Cittadella. Entrambe le coppie, a riprova del fatto che ancora non sono state sciolte le riserve, hanno agito contro una formazione schierata col 4-3-1-2, ovvero il modulo adoperato dai veneti.

Se in difesa è quasi tutto pronto e in attacco non sembrano esserci dubbi, tanto più dopo le reti di Elia e Di Mariano, è a centrocampo che si deve ancora far quadrare il cerchio, ed è nella zona nevralgica del terreno di gioco che sorgono i dubbi di mister Corini. La prestazione di Gomes lascia intendere che ci sia spazio per una conferma. Stulac, però, ieri è stato provato in una mediana con Segre e Broh, che ha parecchie similitudini con quella vista sabato scorso contro il Pisa, fatto salvo appunto il regista sostituito dal francese giunto in estate dal Manchester City. Da capire se i due mediani a supporto del play saranno gli stessi visti contro il Pisa. Nella giornata di giovedì, infatti, Corini, ha insistito parecchio su Saric nel ruolo di trequartista, soluzione che potrebbe essere adottata a partita in corso spostando il bosniaco per trasformare il 4-3-3 in un 4-2-3-1 - chiude il GdS.