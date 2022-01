Palermo, verso il Catanzaro: ok De Rose, assenti in sei. Baldini e il 4-2-3-1

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare il Catanzaro di Vincenzo Vivarini nel match valido per la 21esima giornata del Girone C di Serie C

"Sempre sei assenti nel Palermo, ma De Rose torna a lavorare con i compagni e Baldini, stavolta, può fare a meno pure di Santana. Sul terreno di gioco, s'intende, perché il tecnico ha voluto l'argentino al suo fianco come collaboratore", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori in casa rosanero.

Il numero di indisponibili causa Covid-19 nel Palermo si è ridotto a sei unità: Perrotta, Peretti, Marong, Grotta, Corona e Mauthe. Di questi, cinque sono ancora positivi e uno attende il via libera dello staff medico per essere riaggregato a De Rose e compagni. Proprio il capitano del Palermo si è allenato regolarmente con i compagni, prendendo parte anche alla partitella finale.

L'ex tecnico di Carrarese ed Empoli ha lavorato sui movimenti del proprio modulo di riferimento (4-2-3-1), riuscendo a schierare due formazioni differenti. Da un lato, la linea difensiva è stata composta da Almici, Lancini, Somma e Giron. Interni di centrocampo Odjer e Dall'Oglio e pacchetto offensivo formato da Silipo, Luperini, Felici e Soleri. "Dall'altro la retroguardia è stata composta da Buttaro e Crivello terzini con Accardi e Marconi centrali, Doda adattato in mediana al fianco di De Rose, Valente e Floriano esterni con Fella alle spalle di Brunori", chiosa il noto quotidiano "Giornale di Sicilia".