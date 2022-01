Palermo, verso il Catanzaro: domenica mister Baldini in conferenza stampa

Il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, risponderà domenica alle domande dei giornalisti in conferenza stampa

Tre giorni e sarà Catanzaro-Palermo. Dopo la scelta da parte della Lega Pro di rinviare la seconda e terza giornata del Girone C di Serie C, la compagine rosanero si appresta a tornare in campo. Intanto, domenica 23 gennaio, il tecnico Silvio Baldini interverrà in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma lunedì sera allo Stadio "Ceravolo", valevole per la quarta giornata di ritorno: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 11:40.