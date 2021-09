Palermo, verso il Catanzaro: Accardi pronto al rientro, nuovi controlli per Peretti

Le ultime in vista della sfida Palermo-Catanzaro, in programma domenica 19 settembre allo Stadio "Renzo Barbera"

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Catanzaro , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Chi salterà certamente la partita valevole per la quarta giornata del Girone C di Serie C è Edoardo Lancini : fermato dal Giudice Sportivo, il centrale ex Brescia dovrà scontare un turno di squalifica. Restano da valutare le condizioni di Manuel Peretti e Andrea Accardi .

Il primo, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", si sottoporrà all'inizio della prossima settimana ad un nuovo controllo oculistico, per valutare il riassorbimento dell'edema. Dai primi esami non è stato evidenziato alcun distaccamento della retina. Ragion per cui, Peretti ha già ripreso a correre. Accardi, invece, è ormai pronto al rientro in gruppo. E potrebbe tornare a disposizione per il match contro il Monterosi, in scena domenica 26 settembre.