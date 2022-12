Palermo, verso il Cagliari: sabato Corini in conferenza stampa

Il tecnico rosanero parlerà in conferenza stampa sabato 17 dicembre

Archiviato il pareggio contro la Spal , il Palermo di Eugenio Corini si proietta subito alla delicatissima sfida di domenica prossima al "Renzo Barbera", valida per la diciottesima giornata di Serie B. Ad attendere i rosanero ci sarà il Cagliari, reduce dal successo contro il Perugia.

In vista della sfida contro i sardi, l'allenatore del Palermo, Eugenio Corini, parlerà in conferenza stampa sabato 17 dicembre alle ore 10:30, presso l'impianto di viale del Fante, per presentare la gara contro il Cagliari. A farlo sapere è il club rosanero tramite una nota ufficiale.