Palermo, verso il Cagliari: Gomes torna in gruppo, dubbio Nedelcearu

" Gomes è tornato in gruppo e ha disputato anche un tempo della sgambatura di ieri con l’Under 17", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che si sofferma sulle condizioni del centrocampista francese. L'ex Manchester City dovrebbe, dunque, essere arruolabile a Cagliari con Verre e Segre che completeranno il terzetto mediano. In caso di forfait di Gomes a scaldare i motori è Damiani che scalpita per avere un'occasione dal 1' minuto.

"Nedelcearu, invece, ha svolto un lavoro differenziato in seguito all’affaticamento muscolare riscontrato l’altro giorno", si legge. Filtra ottimismo per il difensore rumeno che potrebbe recuperre in extremis per la trentasettesima giornata di Serie B. In caso contrario è pronto Bettella che è stato gettato nella mischia da Corini per uno spezzone di partita contro la Spal. Vista la squalifica di Brunori, in attacco il Genio ha a disposizione Soleri, Tutino e Vido per due maglie.