PALERMO, VERSO IL BRESCIA: GOMES INDISPONIBILE, NON PARTE CON I COMPAGNI

Claudio Gomes out per la sfida contro il Brescia

"Gomes ha avuto un dolore fortissimo ad un dente del giudizio, non si è più allenato con noi. Partirà per Brescia, proveremo a recuperarlo. Gomes verrà valutato negli ultimi due giorni. Cerchiamo di recuperare al meglio, partiamo in 24 con il dubbio di Gomes", queste le parole di Eugenio Corini intervenuto in conferenza stampa nella giornata di ieri. Quest'oggi il tracollo delle condizioni fisiche del numero cinque rosanero con la conseguente decisione di dare allo stesso un turno di riposo a causa del persistere dell'odontalgia accusata nei giorni scorsi.