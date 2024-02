Palermo, verso il Brescia: giovedì 29 febbraio Corini in conferenza stampa

“Giovedì 29 febbraio alle ore 14.45 allo Stadio “Renzo Barbera” l’allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. L’accesso alla sala stampa sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell’inizio, esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso di accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC. La Sala Stampa sarà disponibile esclusivamente fino a 30 minuti dal termine della conferenza stampa. Potranno accedere al massimo: – due giornalisti o collaboratori in attesa di iscrizione OdG per ciascun quotidiano/agenzia di stampa/testata web/emittente televisiva/emittente radiofonica; – un solo fotografo professionista per ciascun quotidiano/testata web/agenzia fotografica; – un solo tecnico per ciascuna emittente televisiva. Non sarà consentito effettuare riprese video in diretta della conferenza stampa: gli Operatori dell’Informazione potranno utilizzare le immagini video pubblicate sui canali ufficiali Palermo F.C. (le testate online esclusivamente tramite embed) secondo quanto previsto dall’esercizio del diritto di cronaca”. Questo il comunicato del club di Viale del Fante, in vista della conferenza stampa di presentazione del turno di Serie B, tra Brescia e Palermo.