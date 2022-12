Palermo, verso il Brescia: 24 convocati per la sfida del Rigamonti. L’elenco completo

Prosegue la marcia di avvicinamento a Brescia-Palermo, lunch match in programma allo stadio "Mario Rigamonti" lunedì 26 dicembre alle ore 12:30. Giro di boa del campionato di Serie B per la formazione di Eugenio Corini, reduce dalla buona scia di risultati utili consecutivi, con otto punti conquistati nelle ultime quattro uscite stagionali, frutto di due vittorie ed altrettanti pareggi. In vista della sfida contro il Brescia, il tecnico di Bagnolo Mella, ex delle "rondinelle", ha diramato la lista dei convocati per il match della diciannovesima giornata di Serie B. Di Seguito l'elenco completo.