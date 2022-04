Palermo, verso il Bari: Silipo o Fella al posto di Luperini? Il dilemma di Baldini…

Il Palermo di Silvio Baldini dovrà fare a meno di Gregorio Luperini per la trasferta di Bari: al suo posto uno tra Silipo e Fella

"Fella o Silipo al posto di Luperini? È questo il dilemma che accompagnerà Baldini per tutta la settimana. Domenica a Bari, per l'ultima giornata della regular-season, il tecnico rosanero dovrà fare a meno di Luperini, squalificato così come Giron", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che focalizza la propria attenzione sul ballottaggio presente sulla trequarti del Palermo per la trasferta del San Nicola.