Palermo, verso il Bari: out Gomes e Stulac, occasione Damiani in mezzo al campo?

"Nuova chance per Damiani . Sarà l'ex Empoli a guidare il centrocampo del Palermo domani sera contro il Bari , nel primo match casalingo del 2023", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sulle scelte di Eugenio Corini per la prossima partita di Serie B .

Damiani sostituirà - salvo sorprese - Stulac e Gomes entrambi ai box per infortunio. Ecco che il match contro il Bari assume, dunque, un duplice significato importante: per Damiani per dimostrare di poter sopperire all'assenza dei due colleghi e per la società che farà determinate valutazioni in questo senso.