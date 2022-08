Palermo, verso il Bari: Sala e Devetak out, c’è Crivello. Dubbio Soleri o Valente

Il tecnico del Palermo FC Eugenio Corini dovrà fronteggiare le problematiche sulla corsia sinistra di difesa - scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". L'esterno mancino Marco Sala non sarà arruolabile per la sfida contro i "galletti" a causa di un problema al ginocchio destro riscontrato nel match casalingo vinto contro il Perugia. Nella giornata di ieri l'ex Spal si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno riscontrato una lesione d'impatto al vasto mediale. Il calciatore classe 1999 ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso lontano dal "Tenente Onorato" di Boccadifalco. A dare forfait per la trasferta di Bari sarà anche l'altro esterno mancino di difesa, Mladen Devetak che prosegue il lavoro differenziato per il problema al polpaccio, è in via di recupero ma non prenderà parte alla sfida contro i pugliesi. Contro il Bari si prospetta dunque una linea difensiva con Crivello dal primo minuto, che ricoprirà il ruolo di esterno basso mancino.