Palermo, verso il Bari: forfait Luperini e Almici. Chance per Silipo nel 3-4-1-2?

Per il Palermo inizia la settimana di avvicinamento alla prossima sfida contro il Bari, valida per la 19a giornata del Girone C di Serie C

"Si riprende oggi a lavorare e Filippi avrà di che riflettere, dovendo sostituire due pedine nello scacchiere dei titolari", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sul prossimo impegno casalingo del Palermo contro il Bari di Michele Mignani.

Il tecnico originario di Partinico non avrà a disposizione Alberto Almici e Gregorio Luperini, in quanto entrambi hanno rimediato un cartellino rosso nel derby contro il Catania. Dovendo fare a meno di un tassello prezioso nel reparto nevralgico, l'allenatore del Palermo potrebbe optare per un ritorno al «vecchio» 3-4-2-1, con Fella di ritorno in avanti e Silipo sulla trequarti, al posto di uno degli interni di centrocampo.

"In realtà, era stuzzicato dall’idea dell’inserimento di un trequartista già prima del derby di Catania. Alla fine, però, ha preferito presentarsi al «Massimino» col consueto 3-5-2, con Odjer, De Rose e Dall’Oglio", si legge sul noto quotidiano.

Nel caso della sostituzione forzata di Almici, le alternative non mancano. "In passato sulla destra ha giocato Doda, adesso c’è anche Accardi su quella fascia e con entrambi il Palermo potrebbe comunque mantenere il 3-5-2, al di là dei problemi numerici in mediana", chiosa il Gds.