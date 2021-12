Palermo, verso il Bari: Filippi cambia modulo, Silipo in campo dal 1′?

Le ultime in vista della sfida tra Palermo e Bari, in programma domenica 19 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera"

Mediagol (nc) ⚽️

"Filippi cambia modulo, si rivede il trequartista". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Bari, in programma domenica 19 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera". In occasione del match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, alla luce delle squalifiche di Alberto Almici e Gregorio Luperini, Giacomo Filippi cambierà con ogni probabilità volto al Palermo. Contro la capolista, infatti, si potrebbe tornare al 3-4-1-2 (o 3-4-2-1), con Perrotta che dovrebbe ritrovare una maglia da titolare proprio contro la sua ex squadra.

"La strada è spianata per Silipo, che ieri è stato provato nella formazione con Fella e Soleri in avanti", si legge. Dall’altro lato, invece, Floriano ha agito alle spalle di Brunori e Corona. In mediana, accanto a De Rose agirà, dunque, uno tra Odjer e Dall'Oglio, ieri schierati in coppia. Sulle fasce, Valente è stato provato a sinistra e Doda a destra al posto di Almici. Accardi, invece, è stato schierato nel trio difensivo ed in particolare sul centrodestra, in una linea completata da Lancini e Peretti, "ovvero sulla carta quella dei centrali di riserva", prosegue il noto quotidiano.

Intanto, chi non si è allenato con il gruppo nella doppia seduta di ieri è Roberto Crivello. Il difensore palermitano, che ha avvertito un fastidio nella zona inguinale dopo il derby di Sicilia, ha svolto un lavoro personalizzato, allenandosi a parte con i preparatori atletici. Oltre a lui, non hanno preso parte alla partitella pomeridiana Marconi e Giron, ma entrambi si sono allenati regolarmente con in compagni in mattinata. Seguiranno aggiornamenti...