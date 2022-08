Palermo, verso il Bari: Corini e le prove di formazione, Soleri out. E Stulac…

Il Palermo di Corini prepara la trasferta di Bari

Mediagol ⚽️️

di Nicolò Cilluffo e Simone Ciappa

Poco più di ventiquattro ore e il Palermo di Eugenio Corini affronterà in trasferta il Bari di Michele Mignani. Il match - in programma domani sera alle ore 20.45 allo stadio San Nicola - è valido per la seconda giornata del campionato di Serie B. Brunori e compagni partiranno nel pomeriggio alla volta della Puglia, dove ad attenderli ci sarà una gara dall'elevato coefficiente di difficoltà. "Una sfida importante contro una squadra che l'anno scorso ha vinto il Girone C di Serie C con merito. Inoltre, i Galletti hanno vinto a Verona in Coppa Italia e hanno fatto un'ottima partita a Parma. Mignani ha svolto un ottimo lavoro, hanno grande entusiasmo. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma ci siamo preparati bene per consolidare l'atteggiamento che abbiamo fatto vedere nella prima partita", ha detto Corini nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione della partita.

Nella mattinata odierna, il Palermo ha svolto un allenamento al Tenente Onorato di Boccadifalco. Prove di formazione per il Genio che, in attesa di poter contare sui rinforzi portati in dote dal mercato, si affiderà al 4-2-3-1 di matrice Baldiniana. Linea di difesa a quattro composta da Buttaro, Nedelcearu, Marconi e Crivello. Centrocampo a due con Broh e Damiani. Pacchetto offensivo formato da Elia, Floriano e Valente alle spalle di bomber Brunori. Squadra che vince non si cambia e Corini, dunque, si affiderà in blocco ai protagonisti della vittoria contro il Perugia salvo Marco Sala, costretto ai box a causa di una lesione da impatto nella regione distale del muscolo vasto mediale destro. Chi sembra, pertanto, essere in pole position per prendere il posto dell'ex Sassuolo è Roberto Crivello.

Nel secondo schieramento di Corini sono stati impiegati - per mere questioni numeriche - anche il vice Lanna e il collaboratore Mario Alberto Sanatana. Una formazione del tutto sperimentale con una difesa a quattro composta da Doda, Lancini, Somma e Pierozzi.

Allenamento differenziato per Accardi, Devetak, Sala, Soleri e Stulac. Quest'ultimo - al primo allenamento da calciatore del Palermo - ha anche svolto una leggera sgambatura sul terreno di gioco del Tenente Onorato, dopo un breve riscaldamento effettuato in palestra. Nella parte finale dell'allenamento alcuni calciatori del pacchetto offensivo rosanero si sono soffermati con Corini e Santana per battere calci di rigore e punizioni. Cura dei dettagli da parte dell'allenatore del Palermo che si è concentrato su posizionamento di corpo e palla prima di un calcio piazzato. Tra i più brillanti Matteo Stoppa, vero e proprio cecchino sulle punizioni da corta distanza.