Palermo, verso il Bari: Baldini mischia le carte: quell’accorgimento tattico…

Prosegue la marcia di avvicinamento degli uomini di Silvio Baldini alla sfida contro il Bari, in programma domenica pomeriggio alle ore 17.30 allo Stadio "San Nicola". Si è conclusa da qualche istante la seduta mattutina presso lo Sport Village di Tommaso Natale. Gli unici assenti sono stati Somma e Felici, mentre il resto dell'organico ha lavorato sotto gli ordini di Baldini e del suo staff tecnico. Anche oggi sono stati aggregati alla prima squadra due giovani della Primavera: i portieri Grotta e Misseri. Ha svolto lavoro differenziato Alberto Pelagotti, ancora alle prese con i postumi dovuti all'intervento che lo terrà ai box almeno per un'altra settimana.

Ricordiamo che nella giornata di ieri due calciatori del Palermo sono risultati positivi al Covid-19. Uno durante la pausa di Pasqua, ed è pertanto rimasto fuori dalla Sicilia nel suo domicilio, l'altro ha riscontrato alcuni sintomi al rientro in città. E, accertata la positività, è stato posto in isolamento. Non sono previsti, al momento, controlli a tappeto, non essendo entrati a contatto con il gruppo squadra.

La seduta di allenamento è iniziata con un torello, seguito da una breve attivazione muscolare. Baldini ha successivamente fatto svolgere a De Rose e compagni delle esercitazioni tattiche in cui è stata registrata qualche piccola variazione rispetto al marchio di fabbrica del tecnico ex Empoli. Inizialmente, la formazione in casacca gialla è stata, infatti, schierata con un 4-3-1-2. Massolo tra i pali, linea difensiva a quattro composta da Accardi, Lancini, Marconi e Crivello. Centrocampo a tre con Odjer play e Damiani e Luperini interni. Valente trequartista a supporto di Soleri e Santana. L'undici con la pettorina viola è, invece, sceso in campo con il solito 4-2-3-1. Grotta in porta, linea a quattro composta da Buttaro, Doda, Giron e Perrotta. De Rose e Dall'Oglio in cabina di regia con Silipo, Fella e Floriano alle spalle di Brunori. Baldini ha verosimilmente optato per una sorta di difesa titolare contro l'attacco titolare, mischiando le carte principalmente a centrocampo. Difficile che il tecnico originario di Massa possa rinunciare a Valente per la trasferta di Bari, a meno che non voglia preservarlo in chiave playoff visto che l'ex Carrarese è in diffida così come Brunori.

Nel corso della seduta tattica - intervallata ad esercitazioni di rapidità - nello schieramento in casacca viola Floriano si è spesso abbassato a fare la mezzala con accanto De Rose e Dall'Oglio, Silipo trequartista alle spalle di Fella e Brunori. Dall'altra parte, lo schieramento in pettorina gialla è stato mutato in un 4-2-3-1 con Odjer e Damiani mediani, Luperini trequartista, Valente e Santana esterni e Soleri centravanti. E' plausibile che Baldini abbia provato una soluzione da poter sfruttare a gara in corso, ma dalle indicazioni emerse dal campo appare comunque il 4-2-3-1 il modulo in cima alle idee del coach del Palermo per dare continuità a quanto emerso di buono dalle ultime uscite dei rosanero.

Nella seconda parte dell'allenamento, i rosanero hanno provato punizioni e calci d'angoli prima di soffermarsi in una partitella a tema svolta a metà campo. Gli ultimi minuti della seduta odierna sono stati dedicati ai tiri in porta, con Accardi che si è invece attardato dentro il terreno di gioco dello Sport Village per alcuni accorgimenti tecnico-tattici sotto la lente di ingrandimento del figlio di Silvio Baldini.