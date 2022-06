Palermo-Padova, verso il 4° sold out di fila: l’ultima volta nella Serie A 2009/2010

Nel capoluogo siciliano l'attenzione è incentrata sulla finalissima dei playoff di Serie C tra il Palermo di Silvio Baldini e il Padova di Massimo Oddo . In poche ore di vendita libera sono stati emessi 29 000 tagliandi, mentre altri saranno probabilmente resi a disposizione nei prossimi giorni dal club di viale del Fante. Quel che è certo è che il Renzo Barbera registrerà il quarto sold out di fila nel mini torneo post regular season.

"L’ultima stagione in cui c’è stato un afflusso simile per quattro partite è nell’annata della Serie A 2009/2010, quella della Champions League sfiorata", si legge sul noto quotidiano "Giornale di Sicilia". Non si dovrebbe superare comunque il record di presenze che apparterebbe ancora alla semifinale playoff contro la Feralpisalò, in quanto il settore ospiti resterà a disposizione esclusivamente dei tifosi del Padova. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...