Palermo, verso Como: ballottaggio in avanti tra Tutino e Soleri

Per Corini c'è il ballottaggio tra Gennaro Tutino ed Edoardo Soleri

"Palermo, si accende il duello in attacco: Soleri e Tutino al ballottaggio". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Como in programma lunedì 1 maggio alle 12.30 al 'Giuseppe Sinigaglia' ed in particolare sul ballottaggio rosanero in avanti tra Edoardo Soleri e Gennaro Tutino.

Il primo, impattante nel fare reparto da solo, così come nel prendere di sorpresa le retroguardie avversarie, il tutto quasi sempre con meno della metà del tempo di gioco a disposizione. Il 're' dei subentrati in Serie C quest'anno si è reso protagonista, anche dal primo minuto in cadetteria. Due i centri siglati dal primo minuto dall'ex Padova, quattro in totale in stagione. Soleri si appresta a duellare ancora una volta con Tutino per una maglia da titolare contro il Como.

Gennaro, prelevato a gennaio dalla società targata City Football Group è un jolly offensivo eclettico, dinamico e dotato di un'ottima tecnica di base. Il classe 1996 nativo di Napoli può agire da prima punta di manovra ma, interpretare con egual padronanza anche il ruolo di trequartista o attaccante esterno su entrambi i versanti. Profilo di acclarata esperienza e buon rendimento in categoria, che Corini potrebbe rilanciare ancora una volta dal 1' nonostante la brutta prova interna contro il Benevento.

"La curiosità legata a entrambi gli attaccanti è quella che nessuno dei due, nel corso di questo campionato, è riuscito a segnare partendo dal primo minuto in coppia con Brunori, Sono 8, infarti, le partite che Soleri e Tutino si sono divisi come partner d’attacco del capitano rosanero e in nessuna di queste sono riusciti ad andare in rete. La prima volta è capitato nella partita interna contro il Frosinone in cui Corini decise di affidare le chiavi offensive del Palermo alla coppia Brunori-Tutino: in quel caso 1-1 finale con eurogol di Verre da metà campo. La scelta di puntare su Tutino dal primo minuto durò 3 partite consecutive. Chiosa così il quotidiano in vista del match di Como.